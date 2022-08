POL-ST: Rheine, drei Brände im Bereich Salzbergener Straße

unächst meldeten kurz nach Mitternacht Anwohner drei brennende Altkleidercontainer an der Salzbergener Straße 151. Die Container brannten komplett aus. Gegen 00.51 Uhr gerieten zwei Müllcontainer an der Salinenstraße in Brand. Auch diese wurden durch das Feuer stark beschädigt. Im weiteren Verlauf meldete ein Zeuge dann noch ein angeschmortes Werbeschild am Kreisverkehr Salzbergener Straße / Weihbischof-Dalhaus-Straße. In allen drei Fällen war die Feuerwehr eingesetzt. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Brandursachen sind unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

