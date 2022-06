POL-ST: Rheine, Einbruch in Büroräume, Kupfer-Diebstahl aus weiteren Gebäude

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (24.06.22), 14.30 Uhr, und Montag (27.06.22), 08.00 Uhr, ein Fenster zu einem Büro an der Birkenallee im Schottock aufgehebelt.

o gelangten sie ersten Erkenntnissen zufolge in die Räume. Die Täter stahlen mehrere Akkuschrauber und eine Ladestation.

Im gleichen Tatzeitraum wurde am Nebengebäude eine Scheibe eingeschlagen. Unbekannte montierten dort Kupferleitungen ab und entwendeten diese. Die Polizei ermittelt zu den Einbruchsdiebstählen und nimmt Zeugenhinweise entgegen, die Wache in Rheine ist erreichbar unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell