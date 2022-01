POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Geschäft für Tierbedarf

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag (27.01.22.), 20.30 Uhr und Freitag (28.01.22), 08.00 Uhr in ein Geschäft für Tierbedarf an der Neuenkirchener Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite auf. In den Räumlichkeiten brachen sie die Tür zu einem Raum auf, in dem ein Tresor stand. Dieser wurde von den Tätern gewaltsam geöffnet. Aus dem Tresor entwendeten die Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

