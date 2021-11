POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Apotheke

Am Freitag (12.11.2021) kam es um 03.34 Uhr zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Königseschstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt durch die Haupteingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke, entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag an Wechselgeld und flüchteten unerkannt, noch bevor die Polizeibeamten nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971-938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell