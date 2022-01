POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

In Mesum an der Bürgerstraße - in der Nähe der Mesumer Straße - haben sich Einbrecher auf gewaltsame Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch (19.01.22) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr.

Polizei Steinfurt