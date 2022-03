POL-ST: Rheine, Einbruch in heilpädagogisches Zentrum

Rheine (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.03.22), 16.00 Uhr, und Montag (28.03.22), 07.00 Uhr, in das heilpädagogische Zentrum an der Dreikönigsstraße gelangt.

Polizei Steinfurt