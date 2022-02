POL-ST: Rheine, Einbruch in Reisebüro

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (22.02.22) zwischen 18.30 Uhr am Montagabend und 09.00 Uhr am nächsten Morgen ein Fenster an einem Reisebüro an der Breiten Straße eingeschlagen. Anschließend konnten sie eine Nebeneingangstür öffnen und gelangten ins Gebäude.

Polizei Steinfurt