POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung, Uhren und Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (22.02.22) zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr in eine Wohnung an der Hohen Straße eingebrochen. Die betroffene Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses.

Polizei Steinfurt