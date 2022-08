POL-ST: Rheine, Einbrüche in ein Einfamilienhaus und in eine Wohnung

Am Rotkehlchenweg in Hauenhorst haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (17.08.22) zwischen Mitternacht und 07.45 Uhr morgens Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft.

ie entwendeten mehrere Gegenstände - darunter Kleidung, eine Geldbörse, eine Handtasche und eine Geldkassette. Teile des Diebesguts konnten in der Nähe des Wohnhauses wieder aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Wie die Täter in das Haus gelangten, das sich in der Nähe des Violinenwegs befindet, ist bislang unklar.

An der Hammersenstraße in Rheine-Dorenkamp sind unbekannte Täter in eine mehrgeschossige Wohnung eines Reihenhauses eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (16.08.22), 01.00 Uhr, und Donnerstag (18.08.22), 01.26 Uhr. Der Bewohner war in diesem Zeitraum nicht zuhause. Die Täter stahlen Goldschmuck von bisher unbekannten Wert. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten ein Küchenfenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie der Spurenlage zufolge mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Zu beiden Einbruchsdiebstählen nimmt die Wache in Rheine Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

