POL-ST: Rheine, Einbruchsversuche, Zeugen gesucht

An der Darbrookstraße haben unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 09.45 Uhr mit einem Stein ein Fenster am ehemaligen Jugendheim der Pfarrgemeinde St. Elisabeth eingeschlagen. Die Täter gelangten so in das Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie jedoch nichts.

In Mesum haben Unbekannte versucht, am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Weitkampweg aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch und sie flüchteten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

