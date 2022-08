POL-ST: Rheine, Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am frühen Sonntagmorgen (31.07.) ist auf dem Radweg an der Ems zwischen der Bodelschwinghbrücke und der Mühlenstraße ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 48-jährige Mann aus Rheine war vermutlich alkoholisiert.

Der Rheinenser war gegen 00.20 Uhr mit einem Bekannten, der ebenfalls mit einem Rad fuhr, auf dem Fahrradweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge sind den Beiden zwei Radfahrer entgegengekommen. Der 48-Jährige kam daraufhin vom Radweg ab und stürzte in die angrenzende Böschung. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Da der 48-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen sowie die beiden Radfahrer, die dem Rheinenser und seinem Bekannten entgegengekommen sind. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

