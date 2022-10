POL-ST: Rheine, Fahrzeuge beschädigt

Rheine (ots)

An der Kampstraße wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge, ein schwarzer Mercedes Benz und ein roter KIA Picanto, waren am Samstag (15.10.) in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16 geparkt.

Polizei Steinfurt