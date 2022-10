POL-ST: Rheine, Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstag (29.10.2022) ist gegen 13.15 Uhr an der Einmündung der Osnabrücker Straße in den Kardinal-Galen-Ring eine Fußgängerin angefahren worden.

Ein 47-jähriger Mann aus Neuenkirchen war mit seinem Mitsubishi Space Star auf dem Kardinal-Galen-Ring in Richtung Hansaallee unterwegs. An der Einmündung der Osnabrücker Straße befuhr er den Fahrstreifen für Rechtsabbieger. Nach ersten Erkenntnissen kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste eine 23-jährige Fußgängerin aus Emsdetten, die am Fahrbahnrand stand.

Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, darauf, dass er vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert haben könnte. Dem 47-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe an seinem Auto wird auf 500 Euro geschätzt.

