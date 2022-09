POL-ST: Rheine, Fußgängerin schwer verletzt

Die Frau lief gegen 17.25 Uhr zu Fuß in Richtung Thiemauer. Hinter ihr fuhr ein 11-jähriger Junge auf seinem Mountainbike ebenfalls in Richtung Thiemauer. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 11-Jährige die Frau aus Unachtsamkeit an. Die Rheinenserin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

