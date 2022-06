POL-ST: Rheine, Gefährliche Körperverletzung - Öffentlichkeitsfahndung

Der Mann hatte am Sonntag, den 06.03.2022 in den frühen Morgenstunden, gegen 02.45 Uhr, zusammen mit einem weiteren Täter in Rheine ein männliches Opfer zu Boden geschlagen. Als der Geschädigte am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Der Tatort war in Rheine auf der Kolpingstraße im Bereich hinter der dortigen Volksbank.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/82198

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

