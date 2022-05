POL-ST: Rheine, geparkter VW Touran beschädigt, Verursacher flüchtet

In Rheine wurde von Dienstag auf Mittwoch (04.05.2022) zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr ein grauer Pkw VW Touran angefahren.

ieser parkte auf der Ludgeristraße an der Ecke Viktorweg. Der Schaden an der linken Stoßstange und am Kotflügel wird nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, melden sich bei der Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 938-4215.

