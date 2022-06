POL-ST: Rheine, gestohlenes Auto samt Anhänger taucht später wieder auf, Autoteile ausgebaut

Unbekannte Täter haben ein Auto-Anhänger-Gespann, das am Liegnitzer Weg im Dorenkamp vor einem Einfamilienhaus parkte, gestohlen. Wenig später konnte das Gespann in einem Wald wieder aufgefunden werden - mehrere Autoteile waren ausgebaut und entwendet worden.

Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich der Diebstahl zwischen Samstag (18.06.22), 22.30 Uhr, und Sonntag (19.06.22), 08.30 Uhr. Bei dem Auto handelte es sich um eine graue BMW-Limousine, beim Kfz-Anhänger um einen Anhänger des Herstellers Schloegel.

Am Sonntagvormittag stellte ein Zeuge das gestohlene Gespann in einem Wald nahe seines Wohnhauses an der Goldbergstraße fest. Wie der BMW samt Anhänger in den Wald kam, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise werden bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/9384215 entgegengenommen.

