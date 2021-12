POL-ST: Rheine, Jugendlicher auf dem Schulweg angefahren, Zeugen gesucht

Am Donnerstag (02.12.2021) ereignete sich in Rheine gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall.

in 83-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw den Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Dreierwalde. In Höhe der Ludgeristraße passierte ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die dortige Radfahrerfurt der Ampel. Es kam zu einer Kollision, und der Junge stürzte zu Boden. Nach eigenen Angaben blieb der Junge unverletzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

