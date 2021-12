POL-ST: Rheine, Kränze in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Freitagabend (10.12.) gegen 23.00 Uhr an der Hünenborg vier Kränze angezündet.

Die Kränze lagen am dortigen Mahnmal und wurden von den Tätern von dort zu einem nahegelegenen Mülleimer transportiert. Dort wurden die Kränze in Brand gesteckt. Ein Zeuge, der in der Nähe war, sah dies und informierte die Polizei. Der Mann konnte den Brand selbständig löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

