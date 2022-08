POL-ST: Rheine, Kupferrohre an zwei Häusern entwendet

Die Täter waren an der Lindenstraße, Ecke Neue Straße, gleich an zwei nebeneinander liegenden Häusern aktiv. An einem Gebäude haben die Unbekannten ein Fallrohr aus der Halterung gerissen. In direkter Nachbarschaft haben die Täter ein weiteres, an der Straßenseite liegendes Kupferrohr entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen hörten in der Nacht zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Lärm an der Straße, maßen diesem aber keine besondere Bedeutung zu. Möglicherweise waren zu dieser Zeit die Täter am Werk.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich der Lindenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

