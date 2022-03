POL-ST: Rheine, Ladendiebstahl, Öffentlichkeitsfahndung

Am Mittwoch (29.12.2021) betraten gegen 16.40 Uhr zwei bislang unbekannte Täter die Räumlichkeiten der Drogerie Müller.

ie beiden Männer waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und unauffällig gekleidet. Sie bewegten sich durch die Geschäftsräume und entwendeten dabei im großen Umfang Parfum im Wert von über 2.500 Euro. Die beiden Täter wurden bei der Tatausführung gefilmt. Bislang ist es den ermittelnden Beamten nicht gelungen, die Täter zu identifizieren. Deshalb wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Identität der beiden Diebe oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-0.

Hier der Link zu Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/76844

