POL-ST: Rheine, mehrere Mülltonnen in Eschendorf in Brand

In Eschendorf sind in der Nacht zu Freitag (27.05.22) mehrere Mülltonnen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden.

Auf einem Hof am Rodder Damm, in Richtung Nahrodder Straße gelegen, zündeten Unbekannte eine Papiermülltonne an. Außerdem beschmierten sie ersten Erkenntnissen zufolge einen Schuppen mit Graffiti. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (26.05.22), 22.00 Uhr, und Donnerstag (27.05.22), 06.00 Uhr.

An der Marsenstraße, etwa auf Höhe der Tubantenstraße, brannten in der Nacht zu Freitag (27.05.) mehrere Mülltonnen. Ein Anwohner hörte gegen 02.10 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, entdeckte er draußen die brennenden Tonnen.

Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell