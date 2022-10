POL-ST: Rheine, Mercedes- und BMW-Fahrer liefern sich illegales Rennen

Die Polizei hat in Rheine zwei Autos sowie vier Smartphones sichergestellt - nach einem verbotenen Kfz-Rennen. In der Nacht zu Sonntag (30.10.22) um kurz nach Mitternacht wartete eine Zivil-Streife am Kardinal-Galen-Ring an der roten Ampel auf einem Linksabbiegerstreifen, als auf der gegenüberliegenden Seite ein Mercedes B AMG 43 S sowie ein 5er BMW auf zwei Fahrstreifen nebeneinander hielten.

Dann sprang die Ampel auf Grün und der Mercedes sowie der BMW beschleunigten offenbar mit Vollgas. Als der BWM-Fahrer bemerkte, dass der Mercedes-Fahrer deutlich schneller vom Fleck kam, brach der Fahrer des BMW die Beschleunigung ab. Die Polizeistreife stoppte diesen daraufhin. Der Mercedes-Fahrer bog anschließend auf einen Parkplatz ab - dort konnte er von einer uniformierten Streife kontrolliert werden.

Bei dem BWM-Fahrer handelte es sich um einen 24-jährigen Mann aus Hörstel, bei dem Mercedes-Fahrer um einen 28-Jährigen aus Rheine. Die Polizei beschlagnahmte beide Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden beide Mobiltelefone sichergestellt, ebenso wie die Handys der beiden Mitfahrer. Im Mercedes saß noch eine 18-jährige Frau, im BMW ein 31-jähriger Mann als Beifahrer.

Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen wegen eines illegalen Kfz-Rennens aufgenommen. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell