POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (29.09.) kam es gegen 17.50 Uhr an der Einmündung Hassenbrockweg / Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen Mercedes wollte aus dem Hassenbrockweg auf die Rheiner Straße in Richtung Dechant-Römer-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Rheiner Straße in gleiche Richtung fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine unter der Rufnummer 05971/9384215 zu melden.

