POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht, Edelstahl-Schild am Hallenbad beschädigt

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (30.12.21), 15.30 Uhr und Freitag (31.12.21), 08.15 Uhr ist ein aus Edelstahl bestehendes Schild am Hallenbad Mesum durch ein Auto erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort aufgefundene Spuren lassen die Schlussfolgerung zu, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen Pkw der Marke Skoda handelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

