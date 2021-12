POL-ST: Rheine-Mesum, vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall mit Schulbustaxi

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 54-jährige Taxifahrerin stadtauswärts in Richtung Emsdettener Straße und kam in Höhe des Herzogentannenweges witterungsbedingt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen einen Baum, rutschte schließlich in den angrenzenden Straßengraben und blieb auf der Seite liegen.

Ersthelfern konnten die im Fahrzeug beförderten Schulkinder über eine Seitenschiebetür bergen und an die Rettungskräfte übergeben. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die vier verletzten Insassen wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden am Taxi beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell