POL-ST: Rheine, Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 20-jähriger Mann aus Ahlen war mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bonifatiusstraße in Richtung Offenbergweg unterwegs. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Rheine fuhr mit seiner Kawasaki in entgegengesetzte Richtung (Rheine Innenstadt).

Nach ersten Erkenntnissen bog der Sprinterfahrer in Höhe der Hausnummer 375 nach links in eine Stichstraße ab. Beim Abbiegen kam es dann zur Kollision des Sprinters mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Sprinterfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt.

