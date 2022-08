POL-ST: Rheine, Motorradfahrer verletzt sich schwer

er 40-jährige Mann aus Rheine fuhr mit seinem Motorrad auf der Saerbecker Straße in Richtung Elte. An der Einmündung der Straße Feldkante beabsichtigte er nach rechts in die Straße Feldkante abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er beim Abbiegen, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

