POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrand

In Rheine an der Lindenstraße haben unbekannte Täter am späten Sonntagabend (09.01.22) gegen 23.35 Uhr eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

