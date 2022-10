POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Am 07.04.2022 ist es am Bahnhof zu einem Diebstahl gekommen. Ein Unbekannter entwendete einer Frau beim Umsteigen die Geldbörse.

Anschließend wurde unter anderem mit einer darin befindlichen Debitkarte an zwei Geldautomaten Bargeld abgehoben. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, den Täter zu identifizieren. Daher wendet sich die Polizei mit einem Bild an die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/88548

