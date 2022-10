POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Er war mit seinem Pedelec auf der Fahrbahn der Zeppelinstraße in Richtung Neuenkirchener Straße unterwegs. Eine 15-jährige Radfahrerin fuhr in gleiche Fahrtrichtung auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie in die gegenüberliegende Nadigstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pedelec-Fahrer, als sie vom Radweg auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Zweiräder. Der 58-jährige Mann verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 15-Jährige blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

