POL-ST: Rheine, PKW-Aufbruch

Am Sonntagvormittag (07.08.2022) ist in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr einen Pkw aufgebrochen worden.

Der Audi A3 stand an der Homeyerstraße in einer Grundstückseinfahrt. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Handtasche. Darin befand sich ein Portemonnaie mit einen geringen Bargeldbetrag und persönlichen Karten und Dokumenten. Mit einer gestohlenen EC-Karte sind im Anschluss an die Tat Abbuchungen an einem Geldautomaten vorgenommen worden.

Im Tatzeitraum hatte eine Anwohnerin im Bereich des Tatorts eine Person beobachtet. Hierbei könnte es sich um einen Tatverdächtigen handeln. Die Person, die ein Fahrrad mitführte, wird wie folgt beschrieben: männlich , ca. 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare, 177 cm groß.

Die Handtasche wurde unweit vom Tatort von einem Passanten auf einem Verbindungsweg zur Ems am Alten Friedhof Rheine an der Salzbergener Straße aufgefunden.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

