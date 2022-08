POL-ST: Rheine, Polizei fasst Autoaufbrecher, 20-Jähriger noch für weitere Taten verantwortlich

as hat die Kriminalpolizei in Rheine ermittelt, nachdem der junge Mann in der Nacht zu Freitag (26.08.22) nach einem Diebstahl aus einem Pkw vorläufig festgenommen worden war. Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster der zuständigen Haftrichterin vorgeführt - sie stellte einen Untersuchungshaftbefehl aus.

In der Nacht zu Freitag war die Polizei gegen 04.30 Uhr zur Erich-Ollenhauser-Straße gerufen worden. Dort war eine Scheibe eines grauen BMWs eingeschlagen worden. Ein Zeuge, der durch lautes Klirren sowie die Pkw-Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen wurde, gab vor Ort an, dass der Täter in Richtung Theodor-Heuss-Straße geflüchtet sei.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. An der Oststraße konnten die Beamten den Beschuldigten schließlich antreffen. Sie fanden bei ihm ein I-Pad samt Tastatur, welches beides eindeutig aus dem aufgebrochenen BMW stammte. Der Geschädigte erhielt sein Tablet zurück.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige nicht nur für diesen einen Pkw-Aufbruch verantwortlich ist. Ihm konnten bisher zwei weitere Aufbrüche nachgewiesen werden, einen an der Münsterstraße in derselben Nacht, einen zwei Tage zuvor an der Unlandstraße (in der Nacht zu Mittwoch, 24.08.22). Darüber hinaus ist der Beschuldigte für einen Einbruch in eine Gartenlaube an der Salinenstraße - ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch - verantwortlich. Gestohlen wurde dort ein Fahrradcomputer. Auch hat er bereits im Juli an der Karolingerstraße ein E-Bike gestohlen. Der 20-Jährige befindet sich jetzt in der JVA Münster.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab, wenn Sie es verlassen!

- Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto - auch keine Taschen,

Rucksäcke ähnliches!

So schützen Sie sich am besten vor einem Auto-Aufbruch.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell