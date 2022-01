POL-ST: Rheine, Sattelzug kippt in Graben, längere Sperrung der Sinninger Straße

Rheine (ots)

Die Sinninger Straße in Elte ist am Montagmorgen (17.01.22) für längere Zeit zwischen den Einmündungen Riesenbecker Straße und Emsdettener Straße voll gesperrt gewesen. Der Grund war ein Sattelzug, der von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht war.

Polizei Steinfurt