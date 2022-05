POL-ST: Rheine, sexuelle Nötigung, Zeugen gesucht

Am Samstag (14.05.) ist es am Staelschen Hof zwischen 03.00 Uhr und 04.30 Uhr zu einer sexuellen Nötigung gekommen.

Eine 52-jährige Frau aus Salzbergen war mit einem Mann, den sie kurz zuvor in einer Gaststätte kennengelernt hatte auf dem Weg von der Klosterstraße zum Staelschen Hof. Dort schlug der Unbekannte in Höhe der dortigen Eisdiele plötzlich die Frau und versuchte sie auszuziehen. In diesem Moment kamen zwei Jugendliche am Staelschen Hof vorbei. Daraufhin ließ der Unbekannte von der Frau ab und flüchtete. Die beiden Jugendlichen verfolgten den Mann, konnten ihn aber nicht einholen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1.70 Meter groß, hatte einen schwarz-grauen Bart, trug ein Cap und eine schmale Brille, die rot-blau abgesetzt war.

Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den beiden Jugendlichen, die der 52-jährigen zur Hilfe gekommen sind. Von ihnen sind keine Personalien bekannt. Die beiden Jugendlichen, wie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell