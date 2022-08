POL-ST: Rheine, Steinfurt, Lengerich, Mettingen, Diebstähle aus Autos

Am Heinrich-Heine-Weg in Rheine-Wietesch stahlen Unbekannte aus einem grauen Opel Insignia eine Mappe mit mehreren Dokumenten. Als der Geschädigte den Diebstahl entdeckte, war die Beifahrertür nur angelehnt. Der Spurenlage zufolge wurde das Handschuhfach durchsucht. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar. Die Tat eignete sich zwischen Dienstag (23.08.22), 18.00 Uhr und Mittwoch (24.08.22), 08.30 Uhr. Hinweise zu den beiden Taten in Schleupe und Wietesch nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

In Burgsteinfurt schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines roten VW Golfs ein, der an der Straße Roggenkamp parkte. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (23.08.22), 21.30 Uhr und Mittwoch (24.08.22), 12.00 Uhr. Die Täter entwendeten eine Handtasche aus dem Fahrzeug. Die Wache in Steinfurt nimmt zu diesem Autoaufbruch Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

In Lengerich haben sich unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge über den Kofferraum eines grauen Opfel Zafiras Zugang zu dem Wagen verschafft. Das Auto parkte zwischen Dienstagabend (23.08.22), 19.30 Uhr und Mittwochmorgen (24.08.22), 08.00 Uhr an der Straße In der Wulfenkuhle. Als der Geschädigte am Morgen zu seinem Auto kam, stellte er am Kofferraum ein heraushängendes Kabel fest. Den Angaben zufolge wurden mehrere Werkzeuge, die sich in einem silberfarbenen Koffer befanden sowie ein Fahrzeugschein aus dem Auto gestohlen. Die Polizeiwache in Lengerich nimmt zu diesem Diebstahl aus Kfz Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

In Mettingen an der Teichstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.08.22) zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr aus einem Auto eine Handtasche. Die Handtasche konnte später völlig durchnässt in einem nahe gelegenen Teich wieder aufgefunden werden. Die Geldbörse fehlte. Wie die Täter in den schwarzen Seat Arona gelangten, ist unklar. Zeugen, die etwas mitgekommen haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

