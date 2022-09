POL-ST: Rheine, Steinfurt, mehrere Autoaufbrüche in den letzten Tagen

Seit Donnerstag (01.09.) hat es in Rheine und in Steinfurt mehrere Autoaufbrüche gegeben, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden.

Rheine:

Ort: Timmermanufer 105,

Zeit: Samstag (03.09.22), 19.30 Uhr bis Sonntag (04.09.22), 09.15 Uhr

Unbekannte schlugen die hintere rechte Scheibe eines weißen VW T-Roc ein. Der Wagen wurde - wie die Spuren zeigen - nach Wertsachen durchwühlt. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Ort: Timmermanufer, auf Höhe des Spielplatzes,

Zeit: Samstag (03.09.), 10.45 Uhr bis Sonntag (04.09.), 00.20 Uhr

Ebenfalls am Timmermanufer wurde die hintere Seitenscheibe eines schwarzen Ford Fiestas eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Ort: Elter Straße 26

Zeit: Donnerstag (01.09.22), 19.00 Uhr bis Freitag (02.09.22) 08.00 Uhr

Aus einem weißen BWM 120i stahlen unbekannte Täter eine Jacke, nachdem sie ein Dreiecksfenster eingeschlagen und sich so Zugang zum Wagen verschafft hatten.

Ort: Elter Straße 9,

Zeit: Donnerstag (01.09.), 23.10 Uhr bis Freitag (02.09.), 08.00 Uhr

Eine Geldbörse und ein Spray wurden aus einem Auto gestohlen. Unbekannte Täter schlugen dazu das Beifahrerfenster des blauen BMW 318D ein.

Ort: Elpersstiege 21,

Zeit: Donnerstag (01.09.), 20.00 Uhr bis Freitag (02.09.), 16.30 Uhr

Das Dreiecksfenster eines weißen Mercedes-Benz wurde eingeschlagen. Diebe stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag und einen Blazer.

Steinfurt:

Ort: Burgsteinfurt, Balduinstraße 18,

Zeit: Freitag (02.09.), 23.00 Uhr bis Samstag (03.09.), 08.30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe eines grauen VW Caddys ein und durchsuchten den Wagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen.

Ort: Burgsteinfurt, Engeling Haar 14,

Zeit: Freitag (02.09.), 10.00 Uhr bis Samstag (03.09.), 09.30 Uhr

Autoaufbrecher zerstörten die Scheibe der Beifahrertür eines weißen VW Up. Aus dem Pkw wurden diverse Dokumente sowie Bargeld entwendet.

Die Polizei nimmt für alle Fälle der Diebstähle aus Kraftfahrzeugen Zeugenhinweise entgegen - für Rheine unter Telefon 05971/938-4215, für Steinfurt unter 02551/15-4115.

Die Kreispolizeibehörde weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass zwei Dinge am besten vor Autoaufbrüchen beziehungsweise Diebstahl aus einem Auto schützen:

1. Schließen Sie ihr Fahrzeug stets ab - auch wenn Sie nur kurz weg sind. 2. Lassen Sie niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Smartphones im Auto. Nehmen Sie auch Rucksäcke und Taschen stets mit. Darin vermuten Täter Wertsachen und versuchen, an diese zu gelangen.

