POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, 84-Jähriger schwer verletzt

Am Montagabend (18.07.2022) ist es um 18.45 Uhr an der Kreuzung Frankenburgstraße / Sprickmannstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

in 44-jähriger Mann aus Rheine war mit seinem Peugeot 206 auf der Sprickmannstraße in Richtung Dutumer Straße unterwegs. Ein 84-jähriger Pedelecfahrer aus Rheine kreuzte von rechts aus der Frankenburgstraße kommend den Fahrtweg des Autos. Es kam zur Kollision. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

