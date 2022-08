POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf dem Kardinal-Galen-Ring

Ein 66-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem Nissan Note auf dem Kardinal-Galen-Ring in Richtung Hansaallee. Dahinter fuhr ein 18-jähriger Rheinenser mit einem Audi 80. Etwa 100 Meter hinter der Kreuzung mit der Münsterstraße musste der 66-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Der 18-Jährige hat dies ersten Ermittlungen zufolge zu spät bemerkt und fuhr auf das Heck des Nissans auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm fahrenden Ford geschoben, in dem ein 31-jähriger Mann aus Rheine am Steuer saß. Der 66-Jährige und der 31-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 7.000 Euro. Auf dem Kardinal-Galen-Ring musste für die Zeit der Unfallaufnahme eine der beiden Fahrspuren in Richtung Hansaallee gesperrt werden.

