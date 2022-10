POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf der B 70

Auf der B 70 bei Rheine ist es am Donnerstag (06.10.) in Höhe der Abfahrt Bentlage zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 26-jährige Rheinenserin fuhr gegen 18.00 Uhr mit ihrem VW Taigo aus Richtung Holsterfeld kommend auf der B70. An der Abfahrt Bentlage wollte sie nach links abbiegen, um auf der B 481 weiter zu fahren. Zur selben Zeit befuhr eine 27-Jährige Ibbenbürenerin zusammen mit ihrem 6 Monate alten Kind die B 70 in Fahrtrichtung Holsterfeld. Ersten Ermittlungen zufolge übersah die Rheinenserin den Ford Fiesta der Ibbenbürenerin, so dass es beim Abbiegevorgang zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Alle drei Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt etwa bei 27.000 Euro.

