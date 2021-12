POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Am Dienstag (30.11.2021), um 08.40 Uhr, hat sich auf der Schleupestraße in Höhe der Einmündung Devesburgstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 52-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 45-jähriger Rheinenser fuhr mit seinem Opel Grandland auf der Schleupestraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Plötzlich bog aus der für ihn auf der auf der linken Seite liegenden Devesburgstraße eine Radfahrerin in die Schleupestraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Die Radfahrerin aus Rheine stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 800 Euro.

