POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Radfahrer flüchtet

Ein 81-jähriger Mann aus Rheine war in einer zehnköpfigen Radfahrgruppe auf dem Radweg an der Elter Straße. Die Gruppe fuhr aus Elte kommend in Fahrtrichtung Gellendorf. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die zehn Radfahrer hintereinander, als ihnen ein unbekannter Radfahrer in Höhe der Einmündung Milkeweg entgegenkam. Dieser Radfahrer stieß gegen den Außenspiegel des 81-Jährigen, der daraufhin stürzte. Er verletzte sich leicht. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Elte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der männliche Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war 45 bis 55 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und war 175 bis 185 cm groß. Seine kurzen Haare waren dunkelblond. Er hatte einen Bart und trug eine Sonnenbrille, Handschuhe und eine Fleecejacke der Marke Jack Wolfskin. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall oder zu dem unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

