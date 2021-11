POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.11.2021, 21:00 Uhr) auf Mittwoch (10.11.2021, 07:15 Uhr) kam es an der Canisiusstraße in Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Polizei Steinfurt