POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Der Mini muss im Frontbereich erheblich beschädigt sein. An der Unfallstelle wurden Teile der Scheinwerfer und der Lampeneinfassung gefunden. Zudem dürfte zumindest der Kühler in Mitleidenschaft gezogen worden sein, da am Ort Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn festgestellt werden konnten.

An dem VW Caddy entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

