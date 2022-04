POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Der Fahrer eines Transporters war mit seinem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 15 unterwegs. Dort parkte am Fahrbahnrand ein Pkw. Der Fahrer des Transporters überholte dieses Fahrzeug, obwohl ihm ein weißer Kleinwagen entgegen kam, und beschädigte dabei den parkenden Pkw.

Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die vermutliche Fahrzeugführerin des entgegen gekommenden weißen Kleinwagens. Diese möge sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung setzen, Telefon 05971/9384215.

