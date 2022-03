POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer gesucht

ine 52-jährige Rheinenserin befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Der gesuchte Radfahrer war zunächst auf dem gegenüberliegenden Radweg in Fahrtrichtung Kanalhafen unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 88 überquerte der junge Mann die Osnabrücker Straße. Er fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter und kollidierte mit der Rheinenserin, die ihm entgegenkam. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Mann half ihr auf, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit schwarzen, kurzen Haaren und schwarzer Brille. Er trug dunkle Kleidung und war mit einem grau-braunen Herren-E-Bike unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

