POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Mittwoch (16.11.22) gegen 16.00 Uhr befuhr ein dunkler Pkw den Venhauser Damm in Richtung Innenstadt Rheine.

n der Einmündung Venhauser Damm bog er nach links in die Sandkampstraße ab. Bei dem Abbiegevorgang beachtete er den entgegenkommenden grauen Hyundai Kona nicht. Dieser musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

An der Front des Fahrzeugs entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das dunkle Fahrzeug entfernte sich auf der Sandkampstraße unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell