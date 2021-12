POL-ST: Rheine, Versuchter Diebstahl aus einem Pkw

as Fahrzeug war an der Straße "Alter Grenzweg" abgestellt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug ersten Erkenntnissen zur Folge nichts. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Rheine unter der Rufnummer 05971/938-4215 zu melden.

