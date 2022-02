POL-ST: Rheine, Versuchter Einbruch in Imbisswagen

An der Osnabrücker Straße haben Unbekannte versucht, in einen Imbisswagen einzusteigen.

Der Wagen war auf dem Parkplatz des Supermarktes an der Osnabrücker Straße 11 abgestellt. Die Täter versuchten in der Zeit von Dienstag (08.02.), 21.30 Uhr bis Mittwoch (09.02.), 10.30 Uhr die Klappe des Bedienungstresens sowie die Eingangstür zum Imbisswagen aufzuhebeln. Beides misslang den Unbekannten jedoch.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

