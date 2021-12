POL-ST: Rheine, Wohnungsbrand, eine Person leicht verletzt

Am Mittwochmorgen (08.12.21) hat es in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 09.30 Uhr einen Wohnungsbrand an der Straße Ludgerusring in Elte gegeben.

us bislang unbekannter Ursache geriet in einer Wohnung im Erdgeschoss ein Sofa in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Wehrkräfte schnell gelöscht werden. Ein Bewohner musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in dem Brandfall aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

